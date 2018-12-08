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Названы продукты, которые могут оказывать вредное воздействие на мозг

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Названы продукты, которые могут оказывать вредное воздействие на мозг
11:53 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают, что продукты питания могут непосредственно влиять на работу мозга.

Разнообразные исследования доказывают: некоторые продукты обладают способностью нарушать функции головного мозга, ухудшать память и провоцировать возникновение депрессии.

Продукты, которые вредят мозгу: жирные кислоты. По словам медицинских специалистов, неправильное соотношение в рационе жирных кислот омега-6 и омега-3 плохо действует на функции памяти. Принимать омега-3 и омега-6 следует в соотношении 1:4 (в России, как считают многие врачи, употребление омега-6 должно быть более интенсивным). Диспропорции в употреблении жирных кислот отражаются на состоянии гиппокампа - зоны мозга, которая производит новые нейроны.

Продукты, которые вредят мозгу: алкоголь. Испанские ученые установили, что люди, часто употребляющие алкоголь, отличаются более низкой продуктивностью мыслительной работы. По словам специалистов, это происходит из-за того, что мозг пьющих испытывает увеличенную нагрузку, а нервная система - повышенное напряжение. В результате возникает переутомление, что сказывается и на умственной деятельности.

Продукты, которые вредят мозгу: жирное мясо. В нем много холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Ученые утверждают, что у любителей жирного мяса могут быть проблемы с эпизодической, пространственной и контекстной памятью. Наиболее опасным последствием любви к мясу является развитие болезни Альцгеймера.

Продукты, которые вредят мозгу: жареные. Согласно данным, опубликованным в Jama Neurology, постоянное поедание классического жареного блюда - картошки фри содействует закупорке сосудов и повышению риска деменции.

Продукты, которые вредят мозгу: рыба. Не ошибка ли это? Ученые говорят, что нет. Дело в том, что некоторые виды рыб аккумулируют в себе вещества-загрязнители, которыми насыщены сегодня водоемы. Например, тунец скапливает ртуть – данное вещество токсично для мозга и нервной системы.

Простые продукты питание, помогающие вам быть умнее

Продукты, которые вредят мозгу: с высоким гликемическим индексом. Имеющиеся данные говорят о том, что женщины которые активно употребляют продукты с высоким гликемическим индексом, более склонны к депрессии. Такие продукты способствуют резкому росту уровня сахара в крови и увеличению выработки в организме инсулина. Типичные образчики такой еды - белый хлеб, рис, хлопья, картофель.

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Мозг, Алкоголь, Рыба, Продукты питания, Жирные кислоты, Спиртные напитки, Воздействие на мозг.
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