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Суббота, 08.12.2018
Эксперты развенчали популярный миф о пользе йогурта
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Эксперты развенчали популярный миф о пользе йогурта

Наверное, все мы слышали о лакто- и бифидобактерии, находящейся в йогуртах. Именно они несут огромную пользу пищеварительной системе нашего организма. Но есть ли полезные бактерии в магазинных йогуртах? Ученые потребительских организаций Евросоюза заявляют – промышленные йогурты бесполезны организму. В ходе эксперимента они проверили около 180 ингредиентов йогуртов. Десять самых популярных добавок ученые объявили вредными. На основании проведенных исследований, многим компаниям запретили позиционировать свои кисломолочные десерты как профилактические и тем более, как лечебные.
24tv.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Ученые, Вред, Продукт, Польза, Йогурт, Полезные бактерии.
17:23 Сегодня Телеграф
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