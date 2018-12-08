Эксперты развенчали популярный миф о пользе йогурта

Наверное, все мы слышали о лакто- и бифидобактерии, находящейся в йогуртах. Именно они несут огромную пользу пищеварительной системе нашего организма. Но есть ли полезные бактерии в магазинных йогуртах? Ученые потребительских организаций Евросоюза заявляют – промышленные йогурты бесполезны организму. В ходе эксперимента они проверили около 180 ингредиентов йогуртов. Десять самых популярных добавок ученые объявили вредными. На основании проведенных исследований, многим компаниям запретили позиционировать свои кисломолочные десерты как профилактические и тем более, как лечебные.