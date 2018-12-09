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Диетологи назвали главные причины, почему нужно чаще есть капусту

Диетологи назвали главные причины, почему нужно чаще есть капусту
04:09 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В капусте есть много полезных свойств, из-за которых ее нужно употреблять чаще.

Диетологи назвали 5 причин, по которым мы должны обязательно ежедневно употреблять капусту. Ее преимущества для здоровья просто неоспоримы. Капуста является потрясающим антиоксидантом и продуктом для избавления от токсинов. Также капуста очищает кровь и вымывает свободные радикалы и мочевую кислоту, являющуюся основной причиной ревматизма, подагры, артритов, болезней кожи и экземы.

Еще более ценной является способность капусты снижать уровень воспалений за счёт содержания в этом продукте сульфорафана. Этот компонент подавляет воспалительные процессы. В листьях капусты содержится химические вещества, связывающие кадмий - одним из ключевых компонентов которого является глутамин. Это мощнейший противовоспалительный агент. Капусту нужно обязательно есть тем, кто страдает от воспалений, раздражений, аллергий, болей в суставах, жара и тяжелых расстройств кожи.

Несколько исследований показали, что капуста за счёт высокого содержания глюкозинолатов может считаться противоканцерогенным продуктами. Она борется со свободными радикалами, представляющими опасность для всего здоровья, а также считающимися потенциальной причиной рака и болезней сердца.

Очень полезна капуста для всей системы пищеварения за счёт высокого содержания клетчатки и глюкозинолатов, помогающих организму сохранять воду и особую структуру пищи, передвигающейся по кишечнику.

Особого упоминания заслуживает способность капусты сохранять здоровья сердца за счёт снижения уровня холестерина. Капуста богата полифенолами, уменьшающими риск сердечно-сосудистых болезней именно за счёт снижения уровня плохого холестерина. Кроме того, капуста блокирует скопления бляшек в сосудах и снижает артериальное давление.

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Капуста, Польза капусты, Свойства капусты.
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