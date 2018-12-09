Супрун рассказала, почему нужно кушать квашеную капусту Полезные бактерии содержатся не только в йогурте. Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. Об этом в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.