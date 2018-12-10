Медики рассказали, какие фрукты спасут от зимней простуды Зимой необходимо употреблять в пищу сезонные фрукты – их употребление защищает организм в опасный для него сезон вирусов и простуд. Особенно хороши в качестве защитников здоровья цитрусовые и гранаты, об этом сообщила врач Виктория Савицкая.