Врачи назвали продукты, которые не стоит хранить в морозилке

Каждый из нас хранит продукты питания в холодильнике. Есть ряд продуктов, которые портятся быстрее остальных, такие продукты принято хранить в морозильной камере холодильника. Однако существуют продукты, которые крайне не рекомендуется там хранить.