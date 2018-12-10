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Как недосыпание влияет на организм человека

Как недосыпание влияет на организм человека
14:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Хроническое недосыпание может изменить человека не только на физическом уровне, но и на психическом и психологическом.

Мы очень часто недооценивают влияние обычного недосыпа. В эпоху постоянной занятости нам приходится жертвовать не только своим полноправным отдыхом от работы или учебы, но и сном, во время которого происходит восстановление всех жизненно важных систем организма. Во время сна наш организм полностью расслабляется, восполняет энергетические ресурсы, повышается иммунитет...

Когда мы не даем своему организму полноценный отдых, он, в лучшем случае, постепенно начинает сопротивляется всем нашим желаниям активно поработать, а в худшем - может привести к более печальным последствиям.

Какой вред приносит недосып?

  • Снижение работоспособности
  • Чувство вялости
  • Сонливость
  • Головные боли
  • Головокружение
  • Раздражительность
  • Ухудшения памяти и интеллектуальных способностей
  • Депрессия и т.д.

 Как видим, причин заняться своим здоровьем более чем предостаточно. Тем более, мы можем улучшить не только свой иммунитет, но и увеличить продолжительность нашей жизни.

Как же бороться с хроническим недосыпанием?

Самыми основными советами, которыми мы можем вооружится и легко их соблюдать заключаются в следующем:

  • Отходить ко сну нужно в пределах 22.00 - 23.00 часов.
  • Продолжительность сна должна варьироваться между 7 - 8 часами.
  • Спать нужно в абсолютной темноте, тишине.
  • Воздух в комнате должен быть свежим и чистым.
  • Увеличить на протяжении дня физическую активность.
  • Правильно и сбалансировано питаться.

Соблюдать данные рекомендации не так уж и сложно. Главное доверять своим ощущениям и внимательно слышать сигналы своего организма.

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Все по теме:

Депрессия, Недосыпание, Лечение, Заболевание, Диагноз, Недосып.
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