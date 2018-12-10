Как недосыпание влияет на организм человека

Мы очень часто недооценивают влияние обычного недосыпа. В эпоху постоянной занятости нам приходится жертвовать не только своим полноправным отдыхом от работы или учебы, но и сном, во время которого происходит восстановление всех жизненно важных систем организма. Во время сна наш организм полностью расслабляется, восполняет энергетические ресурсы, повышается иммунитет...
Когда мы не даем своему организму полноценный отдых, он, в лучшем случае, постепенно начинает сопротивляется всем нашим желаниям активно поработать, а в худшем - может привести к более печальным последствиям.
Какой вред приносит недосып?
Как видим, причин заняться своим здоровьем более чем предостаточно. Тем более, мы можем улучшить не только свой иммунитет, но и увеличить продолжительность нашей жизни.
Как же бороться с хроническим недосыпанием?
Самыми основными советами, которыми мы можем вооружится и легко их соблюдать заключаются в следующем:
Соблюдать данные рекомендации не так уж и сложно. Главное доверять своим ощущениям и внимательно слышать сигналы своего организма.