Как недосыпание влияет на организм человека

Новости шоу бизнеса: Хроническое недосыпание может изменить человека не только на физическом уровне, но и на психическом и психологическом.

Мы очень часто недооценивают влияние обычного недосыпа. В эпоху постоянной занятости нам приходится жертвовать не только своим полноправным отдыхом от работы или учебы, но и сном, во время которого происходит восстановление всех жизненно важных систем организма. Во время сна наш организм полностью расслабляется, восполняет энергетические ресурсы, повышается иммунитет...

Когда мы не даем своему организму полноценный отдых, он, в лучшем случае, постепенно начинает сопротивляется всем нашим желаниям активно поработать, а в худшем - может привести к более печальным последствиям.

Какой вред приносит недосып?

Снижение работоспособности

Чувство вялости

Сонливость

Головные боли

Головокружение

Раздражительность

Ухудшения памяти и интеллектуальных способностей

Депрессия и т.д.

Как видим, причин заняться своим здоровьем более чем предостаточно. Тем более, мы можем улучшить не только свой иммунитет, но и увеличить продолжительность нашей жизни.

Как же бороться с хроническим недосыпанием?

Самыми основными советами, которыми мы можем вооружится и легко их соблюдать заключаются в следующем:

Отходить ко сну нужно в пределах 22.00 - 23.00 часов.

Продолжительность сна должна варьироваться между 7 - 8 часами.

Спать нужно в абсолютной темноте, тишине.

Воздух в комнате должен быть свежим и чистым.

Увеличить на протяжении дня физическую активность.

Правильно и сбалансировано питаться.

Соблюдать данные рекомендации не так уж и сложно. Главное доверять своим ощущениям и внимательно слышать сигналы своего организма.