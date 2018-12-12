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Среда, 12.12.2018
Врачи назвали продукты, поднимающие настроение
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Врачи назвали продукты, поднимающие настроение

Правильное питание способно снизить уровень стресса, избавиться от усталости и укрепить здоровье в целом. Эксперты выбрали продукты, которые улучшают настроение и придают сил.
sundaynews.info
Фото: pixabay.com
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Депрессия, Здоровье, Пища, Лечение, Стресс, Продукты, Настроение, Силы.
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