Врачи назвали неожиданную причину возникновения рака груди

Новости шоу бизнеса: Рождение ребенка может увеличить опасность для женщины заболеть раком груди до 50-летнего возраста на 80%.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университета Северной Каролины. Раньше рождение детей, и особенно множественное, считались фактором, предохраняющим женщин от рака груди. Ученые пришли к выводу, что после родов происходят изменения клеток молочных желез, которые и делают их уязвимыми перед злокачественными новообразованиями. Однако связь между возрастом, деторождением и раком груди оказалась очень сложной.

Американские исследователи предупреждают, что женщины, родившие детей после 25 лет входят в группу повышенного риска в связи с опасностью раннего рака груди.

И в течение следующих 20 лет на них не будет действовать защитный эффект от рождения детей, который сможет уберечь от недуга. Отметим, что опухоли груди по степени распространения среди женщин уступают только опухолям кожи. По статистике, с раком груди столкнется каждая 8 женщина.