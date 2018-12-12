Упражнения, которые сжигают лишний жир Люди, начинающие худеть дома, часто не знают, какой физической нагрузкой заняться. Ведь что можно делать дома? А на самом деле можно проделывать простой комплекс из 6 упражнений и худеть с отличными результатами.