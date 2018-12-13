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Врачи рассказали, можно ли "сердечникам" есть шоколад

Врачи рассказали, можно ли &quot;сердечникам&quot; есть шоколад
09:55 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исследователи оценивают шоколад как продукт, предотвращающий развитие сердечной недостаточности.

Американские ученые из медицинской школы Икан в Нью-Йорке доказали, что, употребляя шоколад, люди укрепляют свое сердце.

Употребление шоколада в количестве до трех плиток в месяц снижает риск развития сердечной недостаточности на 13%, приводится заключение специалистов в The Independent. В пользу данного вывода говорят результаты анализа данных 575 000 человек.

Особая ценность шоколада по мнению ученых состоит в том, что он является богатым источником флавоноидов – полифенольных веществ, под действием которых купируются процессы воспаления, а также повышается уровень "хорошего" холестерина в крови. Также флавоноиды активизируют производство оксида азота, расширяющего кровеносные сосуды и улучшающего циркуляцию крови.

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Самым полезным для сердца, по словам специалистов, является темный шоколад – в нем присутствует повышенное количество флавоноидов при наиболее низком среди шоколада содержании сахара. Впрочем, даже темный шоколад исследователи не советуют есть ежедневно – все же данный продукт полон жира и калорий.

"Шоколад принесет пользу только в том случае, если будет употребляться время от времени. Ежедневное употребление шоколада повышает вероятность возникновения сердечной недостаточности на 17%", - отметили авторы работы.

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Здоровья, Шоколад, Сердечная недостаточность, Употребление шоколада.
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