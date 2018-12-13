Медики сообщили о вредном народном средстве от простуды

Новости шоу бизнеса: Этот метод не только не поможет, а может и навредить и так болящему горлу.

Горячее молоко со сливочным маслом и медом может навредить здоровью.

Горячее молоко со сливочным маслом или медом никак не поможет вылечить грипп, а может еще и усугубить боль в горле. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Евгения Менжулина и Юрий Жигарев.

Человек, который заболел гриппом и у него болит горло, очень хочет облегчить свои страдания. Для этого в Украине используют такое народное средство, как горячее молоко со сливочным маслом или медом. Заболевший надеется таким образом смягчить боль и уменьшить приступы кашля.

Менжулина сообщает, что молоко с медом никак не повлияет на вирус или инфекцию, а Горячие продукты и жидкости только усугубят ситуацию.

"Представьте, что случится, если на воспаленные ткани плеснуть кипяточку. При пораженном горле, температуре или отечности нужно принимать теплую пищу. Организму не придется тратить энергию, чтобы нагреть или охладить ее", - сообщает она.

Юрий Жигарев говорит, что теплое молоко может ненадолго смазать и смягчить слизистую.

"Но надеется, что это вылечит и облегчит болезнь не стоит", - добавляет врач.