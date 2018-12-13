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Медики сообщили о вредном народном средстве от простуды

Медики сообщили о вредном народном средстве от простуды
14:03 Сегодня Телеграф newsone.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Этот метод не только не поможет, а может и навредить и так болящему горлу.

Горячее молоко со сливочным маслом и медом может навредить здоровью.

Горячее молоко со сливочным маслом или медом никак не поможет вылечить грипп, а может еще и усугубить боль в горле. Об этом рассказали врачи-инфекционисты Евгения Менжулина и Юрий Жигарев.

Человек, который заболел гриппом и у него болит горло, очень хочет облегчить свои страдания. Для этого в Украине используют такое народное средство, как горячее молоко со сливочным маслом или медом. Заболевший надеется таким образом смягчить боль и уменьшить приступы кашля.

Менжулина сообщает, что молоко с медом никак не повлияет на вирус или инфекцию, а Горячие продукты и жидкости только усугубят ситуацию.

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"Представьте, что случится, если на воспаленные ткани плеснуть кипяточку. При пораженном горле, температуре или отечности нужно принимать теплую пищу. Организму не придется тратить энергию, чтобы нагреть или охладить ее", - сообщает она.

Юрий Жигарев говорит, что теплое молоко может ненадолго смазать и смягчить слизистую.

"Но надеется, что это вылечит и облегчит болезнь не стоит", - добавляет врач.

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Молоко, Мед, Грипп, ОРВИ, Народное средство, Способы лечения ОРВИ, Народные средства от гриппа, Молоко и мед.
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