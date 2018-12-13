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Четверг, 13.12.2018
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Ученые рассказали о пользе граната

Ученые рассказали о пользе граната
15:06 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Это фрукт – прекрасный источник антиоксидантов, если вы добавите зерна и сок граната в свой рацион, то существенно снизите риск возникновения хронических заболеваний.

Гранат – один из главных зимних фруктов. Это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Гранат помогает предотвратить рак, поддерживает иммунитет и улучшает фертильность.

Гранат содержит рекордное количество антиоксидантов

В гранатовом соке в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине и зеленом чае. Эти вещества предотвращают действие свободных радикалов, защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление.

Гранат богат витамином С

Сок одного граната содержит более 40 % от ежедневной потребности в витамине С. Витамин С разрушается при пастеризации, поэтому выбирайте домашний или свежевыжатый гранатовый сок, чтобы получить максимум питательных веществ.

Гранат полезен для профилактики рака

Недавнее исследование показало, что употребление граната может остановить развитие тяжелых заболеваний, в том числе рака молочной железы и простаты. Эти виды рака возникают на фоне доминирования эстрогена, а гранат содержит эллаговую кислоту, которая подавляет ароматазу – фермент, преобразующий андрогены в эстрогены.

Гранат защищает от болезни Альцгеймера

Считается, что благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранат задерживает развитие болезни Альцгеймера и защищает память.

Гранат улучшает пищеварение

Гранатовый сок помогает уменьшить воспаление в кишечнике и улучшить пищеварение. Это полезно для людей с болезнью Крона, язвенным колитом и другими воспалительными заболеваниями кишечника.

Гранат помогает при артрите

Флавоноиды помогают блокировать воспаление, которое способствует остеоартриту и разрушению хрящей. Поэтому гранат рекомендуют употреблять при остеопорозе, ревматоидном артрите и воспалении суставов.

Гранат полезен при болезни сердца

Гранатовый сок защищает сердце и артерии. Он улучшает кровоток, увеличивает эластичность сосудов и препятствует накоплению холестерина в артериях. 

Гранат защищает от вирусов

Благодаря высокому содержанию витаминов С и E гранатовый сок помогает бороться с инфекциями. Также было доказано, что гранаты обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме этого, гранатовый сок является хорошим источником фолиевой кислоты, калия и витамина К.

Гранат улучшает память

Согласно недавнему исследованию, ежедневное употребление всего 225 мл гранатового сока улучшает концентрацию и память.

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Гранат позитивно влияет на фертильность

Окислительный стресс вызывает дисфункцию сперматозоидов и снижает фертильность у женщин. Высокая концентрация антиоксидантов в гранате делают его эффективным средством для улучшения фертильности.

Ученые также заявили, что гранат помогает уменьшить окислительный стресс в плаценте. Кроме этого, фрукт повышает уровень тестостерона, одного из основных гормонов, вызывающих половое влечение.

Гранат повышает выносливость

Гранат может стать новым стимулятором спортивных результатов. Он снимает боль в мышцах и помогает быстрее восстановить силы. Благодаря витамину В6, этот фрукт способен быстро регенерировать микроразрывы, которые появляются на мускулах во время тренировки.

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Все по теме:

Артрит, Грипп, Витамин С, Вирус, ОРВИ, Выносливость, Пищеварение, Свойства граната, Болезнь сердца, Польза граната, Улучшение памяти, Защита от вирусов.
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