Как похудеть к Новому году, чтобы влезть в любимое платье

Новости шоу бизнеса: До Нового года осталось совсем немного времени и если вам нужно сбросить пару килограмм, то начинать нужно уже сейчас.

Мы против голодовок и сидения на диетах, самое главное, что вам сейчас нужно это активность и правильное питание, а мы поможем разобраться!

Что, где, когда?

Главное правило, которое вы должны для себя уяснить, это то, что нужно тратить больше калорий, чем вы потребляете. Наша задача — 5-ти разовое питание, основой которого является завтрак, обед, ужин и перекусы. Вы не должны делать больших перерывов в еде — это важно. Но не забывайте, что перекус должен быть лёгким, а не перетекающим в обед.

Из двух зол выбирайте меньшее

Конечно, наотрез отказаться от любимых вкусняшек бывает очень сложно и даже висящее в шкафу любимое платье иногда не работает как оберег от обжорства. Если вам очень сложно устоять перед шоколадкой или кексиком, тогда выберите шоколад.

Только не молочный и без добавок. Отдайте предпочтение горькому шоколаду, с содержанием какао не менее 70%. Такой десерт успокоит ваши нервы и не отразится на талии. Но не забывайте, что не стоит съедать всю шоколадку целиком.

Налегайте на белок

Мы против безуглеводных диет, да и вообще каких-либо диет, поэтому мы ни в коем случае не советуем вам исключать из своего рациона углеводы, но всё же рекомендуем повысить потребление белка.

Добавьте в свой рацион варёные яйца или омлет, приготовленный на пару, творог 5% жирности, отварную курицу или индейку без кожи, а также нежирную рыбу.

Углеводы — наши друзья

Некоторые женщины боятся углеводов как огня и утверждают, что поправляются от одного взгляда на макароны.

Это большое заблуждение, ведь углеводы нужны нашему организму так же, как белок и жиры. Главное выбрать правильные углеводы.

Отдавайте предпочтение крупам, таким как овсянка, гречка, бурый или красный рис, а также включите в свой рацион бобовые продукты, которые также богаты растительным белком.

Движение — это жизнь

Не забывайте и о физической активности! Не важно, что это будет, лёгкие пробежки, занятия в тренажёрном зале, активная ходьба или домашние тренировки. Любая активность это хорошо! Лучше вы прогуляетесь до дома с работы пешком, чем будете сидеть весь день на стуле в офисе, а до дома доедете на автобусе или машине.

Перекусы это важно

Если вы будете питаться всего 3 раза в день и во всём себя ущемлять, то ваш метаболизм замедлиться и сбросить вес будет очень сложно. Зачем усложнять себе жизнь, когда можно включить в свой рацион перекусы? Вы можете отдать предпочтение зелёным яблокам, киви, орехам (в умеренных количествах), овощам или йогурту без добавок.

Не забываем про специи

Чтобы подстегнуть свой метаболизм используйте специи. Эти маленькие помощники отлично работают в борьбе с лишними килограммами. Вы можете отдать предпочтение корице, имбирю, красному перцу или куркуме, которые благотворно влияют на организм и на процесс похудения.

Больше чистой воды

Мы знаем, что многие люди не любят пить воду, якобы она невкусная и впихнуть в себя 2 литра в день для некоторых является пыткой. Попробуйте пить прохладную воду, она приятнее на вкус, нежели тёплая и помогает организму расходовать чуть больше калорий из-за того, что для усвоения ему нужно её подогреть. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, мы можем посоветовать вам, добавить в воду сок лимона.

Никаких спортивных батончиков

Это вселенский обман, что спортивные батончики помогают похудению. Да, они содержат много белка, а также кучу ненужных углеводов и жиров. Если посмотреть состав этих батончиков, то можно увидеть глазурь, которую делают из растительного жира и исключительно простые углеводы.

Чем проще, тем лучше

Не думайте, что правильное питание это сложно. На самом деле это очень просто, если не готовить мудрёных блюд. А для похудения это и не нужно. Пусть основой вашего рациона станет мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты, которые будут приготовлены самым простым способом. И тогда жизни покажется проще.