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Диетологи подсказали, какие продукты замедляют метаболизм

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Диетологи подсказали, какие продукты замедляют метаболизм
16:52 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Три продукта,которые нельзя есть худеющим.

С возрастом обмен веществ обычно замедляется, поэтому сбросить лишние килограммы становится сложнее. А если вы еще и употребляете замедляющие метаболизм продукты, то и вовсе практически невозможно.

Некоторые из них влияют на работу эндокринной системы и гормоны, и, в конечном счете, заставляют калории накапливаться. При этом мы можем быть уверены, что эти продукты безвредны. Чтобы не свести на нет все усилия по похудению, следует исключить из рациона следующие три продукта.

Сахар

Самый очевидный и в то же время самый сложный продукт - ведь сахар есть во многих блюдах, да и мало кто не любит сладкое. Однако он - самый большой виновник медленного метаболизма. Повышение сахара в крови приводит к завышенному уровню кортизола и инсулина - одних из главных гормонов, отвечающих за метаболические нарушения в долгосрочной перспективе.

Как считает американский диетолог и доктор наук Аманда Лейдман, проблема десертов заключается еще и в том, что в них напрочь отсутствуют пищевые волокна, что означает, что перевариваются они крайне медленно и затруднительно.

Обработанные злаки

Многие люди даже не подозревают о таких их свойствах. В первую очередь это белый рис, белый хлеб и макаронные изделия, на упаковке которых не стоит пометка "из твердых сортов". Они влияют на организм точно так же, как и сахар - заряжают тело быстрыми углеводами, в результате чего инсулин быстро подскакивает.

Более того - глютен, крахмал и избыток фитиновой кислоты могут настолько сильно повредить метаболическому процессу, что вернуть его к здоровому ритму будет крайне сложно. К тому же, в большинстве таких продуктов содержится много сахара, соли и синтетических консервантов. Поэтому стоит оставить в рационе лишь изделия из твердых и необработанных сортов, так называемые медленные углеводы.

Соя

Отметим, что ученые до сих пор спорят относительно этого продукта, однако согласно некоторым исследованиям, чрезмерное употребление сои может негативно повлиять на работу щитовидной железы. А она отвечаетза регулирование метаболизма.

Кроме того, соя обладает нехорошим свойством накапливать максимальное количество пестицидов в процессе роста. Поэтому если вы все-таки решили употреблять в пищу этот продукт, убедитесь, что он органического происхождения.

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Питание, Диета, Похудение, Сахар, Продукты, Соя, Злаки, Как похудеть.
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