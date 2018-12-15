Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

Новости шоу бизнеса: Диетолог Людмила Бабич подсказала, как похудеть без диет.

Отказ от вредных напитков и блюд, дробное питание, увеличение двигательной активности, - все это может помочь подтянуть фигуру к новогодним праздникам без прибегания к диетам, заявила диетолог Людмила Бабич. Также по словам специалиста, стать стройнее можно, избавившись от лишней жидкости в организме.

Диетолог Людмила Бабич объяснила, что за оставшийся до праздников период можно без последствий для здоровья сбросить не более 5 килограммов. В частности, подтянуть фигуру эффективно помогает употребление чистой питьевой воды. Со стакана слегка теплой воды (можно с долькой лимона) эксперт порекомендовала начинать каждое утро – это помогает активизировать метаболизм. Затем, в течения дня, тоже полезно пить воду.

«Пить нужно часто, не дожидаясь жажды – вода ускоряет обмен веществ. Откажитесь от алкоголя, сладкой газировки и пакетированных соков – так вы значительно снизите калорийность своего рациона», - заметила диетолог.

Чтобы подтянуть фигуру к праздникам без диет, не голодая, в ежедневном рационе должно быть достаточно белка и углеводов, немного растительного жира, витамины и микроэлементы. По словам врача, недополучая нужные ему вещества, организм замедляет обмен веществ и не дает сжигать жир на талии.

Питаться эксперт рекомендует часто, но понемногу.

Кроме того, нужно увеличить физическую активность, больше двигаться, поскольку это активизирует выведение из организма лишней жидкости. Также от отечности избавляют отвар петрушки, настой ромашкового чая, цитрусовые, сокращение потребляемой соли.

Незадолго до праздников врач посоветовала сходить в сауну. Бабич сообщила, что можно стать более подтянутым даже после одного посещения сауны, но в идеале перед праздниками лучше посетить сауну два или три раза.