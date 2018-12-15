Скачать
Суббота, 15.12.2018
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
&quot;Укрзализныця&quot; запустит новый ночной экспресс
"Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом
Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году
Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

Диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году
06:24 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетолог Людмила Бабич подсказала, как похудеть без диет.

Отказ от вредных напитков и блюд, дробное питание, увеличение двигательной активности, - все это может помочь подтянуть фигуру к новогодним праздникам без прибегания к диетам, заявила диетолог Людмила Бабич. Также по словам специалиста, стать стройнее можно, избавившись от лишней жидкости в организме.

Диетолог Людмила Бабич объяснила, что за оставшийся до праздников период можно без последствий для здоровья сбросить не более 5 килограммов. В частности, подтянуть фигуру эффективно помогает употребление чистой питьевой воды. Со стакана слегка теплой воды (можно с долькой лимона) эксперт порекомендовала начинать каждое утро – это помогает активизировать метаболизм. Затем, в течения дня, тоже полезно пить воду.

«Пить нужно часто, не дожидаясь жажды – вода ускоряет обмен веществ. Откажитесь от алкоголя, сладкой газировки и пакетированных соков – так вы значительно снизите калорийность своего рациона», - заметила диетолог.

Чтобы подтянуть фигуру к праздникам без диет, не голодая, в ежедневном рационе должно быть достаточно белка и углеводов, немного растительного жира, витамины и микроэлементы. По словам врача, недополучая нужные ему вещества, организм замедляет обмен веществ и не дает сжигать жир на талии.

Питаться эксперт рекомендует часто, но понемногу.

Кроме того, нужно увеличить физическую активность, больше двигаться, поскольку это активизирует выведение из организма лишней жидкости. Также от отечности избавляют отвар петрушки, настой ромашкового чая, цитрусовые, сокращение потребляемой соли.

Незадолго до праздников врач посоветовала сходить в сауну. Бабич сообщила, что можно стать более подтянутым даже после одного посещения сауны, но в идеале перед праздниками лучше посетить сауну два или три раза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Похудение, Как быстро похудеть, Людмила Бабич, Как скинуть лишний вес, как похудеть без диет, Как легко похудеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
03 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
04 Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
05 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Медики назвали продукт, который подливает жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь