Медики назвали продукт, который подливает жизнь Употребление рыбы два раза в неделю продлевает жизнь человеку, - об этом заявили ученые из США, представляющие Гарвардский университет. Новые выводы, сделанные гарвардскими исследователями, подтверждают рекомендации Американской кардиологической ассоциации, которая настойчиво советует употреблять рыбу, прежде всего богатую жирными кислотами Омега-3.