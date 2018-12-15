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Международный день чая: 10 интересных фактов о напитке

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Международный день чая: 10 интересных фактов о напитке
09:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 15 декабря ежегодно отмечают Международный день чая.

Мы пьем чай каждый день, но что мы знаем об этом напитке? На самом деле, рассказывать про него можно бесконечно. В честь Международного дня чая предлагаем несколько самых интересных фактов.

До XVIII века в Европе считали, что зеленый и черный чай производят из разных растений – китайские производители скрывали секрет их выращивания. Но оба сорта получают из одного и того же растения – Camellia Sinensis (камелия китайская).

Самым дорогим чаем в мире считается легендарный китайский чай Да Хун Пао, относится к виду улун (полуферментированный). Для его производства листья собирают всего с 6 кустов, которым около 350 лет. Ежегодно производят всего полкилограмма этого необыкновенного сорта.

Чайный пакетик изобрел поставщик из Нью-Йорка Томас Салливан. Он обнаружил, что доставка чая в металлических банках дорого обходится. В 1904 году он начал продавать чай в бумажных пакетах. Один из них клиент Салливана случайно уронил в воду и обнаружил, что получается неплохой чай. Эта легенда, конечно же, красивая, но патент на пакетики с чаем датирован 1903 годом. Да и большинство ценителей чая считают, что изобретение чая в пакетиках ухудшило вкус и свойства напитка.

Зеленый чай содержит на 50% больше витамина С, чем обычный черный.

Свежезаваренный чай отлично подходит для очистки деревянной мебели, полов и зеркал.

В Китае перед употреблением чая женщинам рекомендуют стереть помаду с губ, чтобы не испортить вкус напитка.

Самый качественный зеленый чай практически весь производится в Китае и Японии. Ему значительно уступают зеленые чаи, выращенные на Цейлоне и в Индии.

Ежедневно в мире выпивается три миллиарда чашек чая.

Когда чай только появился в Европе, на одном из королевских приемов из чайных листьев был приготовлен салат. Люди не знали, что чай нужно заваривать. Также в конце XII века во Франции популярным был совет о курении чая вместо табака, а пепел использовали для отбеливания зубов.

Гадать можно не только на кофе. Знание о чайных таинствах называется тассеология или тассеография.

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Праздник, Напиток, Чай, Организм, Международный день чая, 15 декабря, 10 фактов.
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