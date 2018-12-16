Медики назвали причины употреблять мед чаще Издавна во всем мире известны целебные свойства этого продукта. Для начала стоит понять, что речь пойдет о натуральном сыром меде. Например, добавляя мед в горячий чай, теряются некоторые полезные свойства этого продукта. Поэтому старайтесь употреблять мед в сыром виде.