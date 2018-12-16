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Воскресенье, 16.12.2018
Медики назвали причины употреблять мед чаще
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Медики назвали причины употреблять мед чаще

Издавна во всем мире известны целебные свойства этого продукта. Для начала стоит понять, что речь пойдет о натуральном сыром меде. Например, добавляя мед в горячий чай, теряются некоторые полезные свойства этого продукта. Поэтому старайтесь употреблять мед в сыром виде.
factinteres.ru
Фото: pixabay.com
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