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Врачи рассказали, как продукты питания могут спровоцировать мигрень

Врачи рассказали, как продукты питания могут спровоцировать мигрень
20:53 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Причиной головной боли может быть питание.

Калифорнийские исследователи сообщили, что есть определенные продукты, которые могут вызывать постоянные головные боли. Было доказано, что причиной головных болей в некоторых ситуациях могут быть определенные продукты, которые люди употребляют в пищу. Ученые говорят, что людям, страдающим хронической мигренью, нужно придерживаться специальной диеты, потому что головные боли провоцируют и патогенные микроорганизмы. Эти микроорганизмы способны намного активнее размножаются под действием определенных продуктов.

В рамках исследования, ученые проанализировали 200 результатов анализов, которые показали, что головные боли могут появляться из-за микроорганизмов, которые размножаются в организме человека.

Ранее считалось, что причиной головной боли могут быть спазмы, а также проблемы с кровообращением. Оказалось, что провоцировать мигрень могут и некоторые патогенные кишечные микроорганизмы, обитающие во рту.

Исследователи говорят, что бактерии провоцирующие головные боли, когда в организм попадают некоторые продукты питания. В связи с этим, ученые рекомендуют отказаться от употребления целого ряда продуктов, например, от салатов, колбаса, сосиски, а также шоколад и продукты из шоколада, вино и еще целый ряд продуктов. В связи с этим ученые рекомендуют людям отказаться от употребления этих продуктов тем, кто страдает регулярными мигренями, поскольку это может значительно улучшить состояние здоровья.

Ученые говорят, что список продуктов, от которых стоит отказаться, должен индивидуально подобрать лечащий врач.

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Питание, Продукты, Мигрень, Ученые, Головная боль.
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