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Медики назвали продукты, понижающие либидо

Медики назвали продукты, понижающие либидо
23:26 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: 7 продуктов, которые подавляют сексуальное желание.

Женский организм — очень тонкий механизм, правильная работа которого напрямую зависит от гормонов. Гормональные нарушения могут иметь неприятные последствия, в том числе снижение сексуального влечения.

И в этом могут быть виноваты определенные продукты.

Газированные напитки

Речь идет о сладкой газировке (минеральные воды в эту категорию не попадают), которая может нарушить обмен веществ и привести к ожирению, сахарному диабету, уменьшению костной массы. Естественно, что все это снижает сексуальное желание.

Сыр

В это список попали только те сыры, которые производятся на основе коровьего молока. Дело в том, что в них могут содержаться вредные вещества: антибиотики и гормоны роста. Если вы любительница сыра, то постоянное употребление таких сыров может спровоцировать гормональные нарушения. Как следствие – снижение выработки половых гормонов.

Пищевые добавки

Пищевые добавки, которые присутствуют в составе многих продуктов, также негативно отражаются на сексуальном влечении. Ученые доказали, что E951, синтетический заменитель сахара, может понижать уровень серотонина и провоцировать головные боли, раздражительность, бессонницу. Кроме того, серотонин является гормоном счастья, и снижение его уровня вызывает депрессивное, апатичное состояние.

Консервы

Вред консервов известен всем, но далеко не все знают, что консервы вредят сексуальному желанию. Опять же, из-за высокого содержания в них вредных пищевых добавок и соли, которые провоцируют повышение давления. Это ухудшает приток крови к половым органам и в результате ведет к импотенции.

Чипсы и картофель фри

Чипсы и картофель фри также небезопасны с точки зрения либидо. Их жарят на подсолнечном масле, которое много раз использовалось. Это создает окислительные процессы в клетках, вследствие чего нарушается выработка половых гормонов.

Кофе

Кофе также входит в список продуктов, пагубно влияющих на сексуальный аппетит. Злоупотребление этим напитком плохо влияет на работу надпочечников, которые отвечают за выработку некоторых половых гормонов.

Нерафинированное растительное масло

Было доказано, что в нерафинированном рапсовом, горчичном и других маслах из неотборных семян содержится эруковая кислота, которая имеет тенденцию накапливаться в тканях. Она замедляет репродуктивную функцию женского организма и значительно снижает сексуальное влечение.

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Здоровье, Продукты, Либидо, Полезные продукты, Женское здоровье, Плродукты понижающие либидо, Женское либидо.
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