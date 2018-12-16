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Как не допустить развитие ларингита

Как не допустить развитие ларингита
11:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. Ларингит является довольно распространенным ЛОР-заболеванием.

Отоларинголог Наталья Лоянич объяснила, что нужно делать, чтобы уберечься от заболевания.

Ларингит – симптомы:

  • охриплость голоса или полное его исчезновение;
  • гавкучий кашель;
  • насморк;
  • першение в горле или ощущение комка в горле.

1. Вовремя лечите хронические болезни – тонзиллиты, гастриты, синуситы, кариес.

2. Придерживайтесь здорового образа жизни, начните закаляться.

3. Вовремя делайте прививку от гриппа.

4. Часто проветривайте помещение, следите, чтобы температура комнаты была комфортной.

5. Не забывайте о личной гигиене : используйте одноразовые салфетки, мойте руки после транспорта, и тому подобное.

6. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ избегайте скопления людей, не посещайте массовые мероприятия.

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Здоровье, Болезнь, Симптомы, Организм, ОРВИ, Ларингит.
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