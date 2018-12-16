Как не допустить развитие ларингита

Отоларинголог Наталья Лоянич объяснила, что нужно делать, чтобы уберечься от заболевания.
Ларингит – симптомы:
1. Вовремя лечите хронические болезни – тонзиллиты, гастриты, синуситы, кариес.
2. Придерживайтесь здорового образа жизни, начните закаляться.
3. Вовремя делайте прививку от гриппа.
4. Часто проветривайте помещение, следите, чтобы температура комнаты была комфортной.
5. Не забывайте о личной гигиене : используйте одноразовые салфетки, мойте руки после транспорта, и тому подобное.
6. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ избегайте скопления людей, не посещайте массовые мероприятия.