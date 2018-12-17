Врачи назвали незаменимые вещи в сезон простуды Осенью и зимой риск заболеть им гораздо выше, поэтому важно позаботиться о своей защите. Всегда держите эти 12 предметов при себе, чтобы оставаться здоровыми в сезон бушующих вирусов.