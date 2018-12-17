Врачи назвали продукты, провоцирующие появления диабета

Употребление данных продуктов провоцирует увеличение концентрации сахара в крови и инсулиновую недостаточность, становящиеся предпосылками к возникновению диабета 2-го типа. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова.