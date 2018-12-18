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Супрун: Принимать витамин D просто так - не панацея от болезней

Супрун: Принимать витамин D просто так - не панацея от болезней
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ya-krasotka.com

Новости шоу бизнеса: Супрун развеяла миф о витамине D,

Постоянное употребление витамина D не поможет предотвратить перелом костей и развитие тяжелых заболеваний, в частности онкологических и сердечно-сосудистых.

Об этом в Facebook написала и. о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.

"Принимать витамин D просто так - не панацея от болезней. Более того, высокие дозы будут вредными для здоровья. Группами риска, которым советуют проходить тестирование на уровень витамина D в крови, являются люди с ожирением (индекс массы тела более 35), веганы, люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, нарушением всасывания, люди пожилого возраста, особенно если они выходят из дома. Остальным рутинную проверку на уровень витамина D официальные учреждения не советуют - не нужно тратить деньги", - написала Супрун.

В то же время она отмечает, что этот витамин необходим для нормального функционирования организма.

"Витамин D - любимец назначений "для профилактики", особенно в зимний период. И он действительно очень важен. Витамин D участвует в правильном обмене кальция, регулирует иммунные реакции, а также рост волос. А с его недостатком связывают склонность к депрессивным состояниям, слабость мышц у спортсменов, даже синдром поликистозных яичников", - отметила Супрун.

Она подчеркивает, что прежде чем покупать таблетки, следует посоветоваться со своим врачом.

"Причина нехватки витамина может быть не в рационе, а в работе печени, почек или кишечника, например, и лечить следует причину, а не одно из ее последствий. Потому что витамин, который мы принимаем в таблетках, должен еще эффективно впитаться в кишечнике и пройти изменения в печени и почках. Таблетки не гарантируют должный уровень все равно. Ешьте яйца, сливочное масло, старайтесь бывать на улице даже зимой. А чтобы предотвратить переломы, избегайте падений - делайте упражнения на баланс. А зимой, чтобы не упасть, носите удобную обувь и избегайте гололеда", - отметила Супрун.

По ее словам, научные исследования не выявили эффективности этого витамина по предотвращению ломкости костей.

"Ранее сообщалось, что витамин D у людей старшего возраста на 15% уменьшает ломкость костей, и на 30% - уменьшает риск перелома шейки бедра. А у людей, которые в пожилом возрасте получили переломы, часто "снижен" (менее 30 нг/мл) уровень витамина D. Но исследование более 50 тысяч американцев старше 50 лет не показало эффективность рутинного приема витамина D и кальция для предотвращения переломов костей. И даже увеличение дозы витамина не помогло ему лучше выполнять эту миссию - о чем свидетельствует ведущий журнал The Lancet в публикации за октябрь 2018 год", - написала Супрун.

Она отметила, что в мире проводилось много исследований относительно влияния витамина D.

"В предотвращении или лечении сердечно-сосудистых болезней мета-анализ не показывает пользы витамина D. Мета-исследование людей с депрессией, которые пили витамин D в таблетках, не показало эффективность этих добавок. Не доказана также польза витамина D в предотвращении рака. Витамин D не снижал общие маркеры воспаления в организме, однако доказана эффективность витамина D в предотвращении болезней верхних дыхательных путей и обострений астмы. Есть данные, что витамин D может быть полезным в случае синдрома поликистозных яичников", - подчеркнула Супрун.

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Витамин Д, Миф, Профилактика, Ульяна Супрун.
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