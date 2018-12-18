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Продукты, которые не принесут пользы

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Продукты, которые не принесут пользы
23:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диетологи рассказали, какие продукты лучше исключить из рациона, если вы решили похудеть.

Сидя на диете или просто ведя здоровый образ жизни, мы стараемся не кушать много, по нашему мнению, вредных продуктов. Но в обычной жизни затаились такие ингредиенты, о вреде которых вы никогда не подозревали.

Соки из пакетов

Да, именно такие "здоровые" соки в пакетах могут незаметно причинить немалый вред фигуре и здоровью. В них содержится очень много консервантов, красителей и вообще нездоровых веществ, которые лучше заменить простой чистой водой, а еще лучше с лимоном.

Сухие завтраки "Fitness"

Слово "Fitness" в названии не имеет ничего общего с похуданием. Только в стакане такого лакомства содержится 30 граммов сахара при норме 50 грамм в день. Если не можете отказаться от быстрого перекуса с утра, сделайте его сами - всего лишь смешайте овсяные хлопья, мед, изюм, орехи и яблоки и другие ингредиенты по вкусу.

Йогурты и творожки

Еще одна вещь, которую всегда считали здоровой и диетической оказалась в разоблачающем списке. Конечно, ведь целых 5 ложек сахара содержится только в 300 миллилитрах питьевого йогурта. Лучше всего употреблять натуральный "чистый" йогурт без добавок и всяческих вкусовых заменителей.

Кофе 3 в 1

Жизнь без кофе невозможна. Многие согласятся, но когда услышат, что, выпив только стакан 3 в 1, они пополняют баланс сахара еще на 10 грамм и прибавляют 70 ккал к суточной норме, наверняка, откажутся употреблять такой быстрый напиток.

Сосиски

Конечно, все знают о вредности колбасных изделий, но когда съедают очередную порцию сосисок, оправдывают себя тем, что они ведь диетические. Запомните, даже в "диетических" сосисках содержится огромное количество жиров, даже не обычных, а так называемых - трансжиров. Лучше потратьте 15 минут на куриное филе (если пожарить мелкими кусочками на сухой сковороде, больше времени не займет).

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Диетолог, Диета, Похудение, Фигура, Правильное питание, пролукты питания.
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