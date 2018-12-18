Кабмин утвердил тарифы для первичной медицины на 2019

Правительство на заседании 18 декабря утвердило базовый тариф Национальной службы здоровья Украины для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год. Как и в 2018 году тариф будет становить 379 грн в год на человека. Кабинет министров принял постановление на заседании во вторник, 18 декабря. Кроме того, будут применяться возрастные коэффициенты.
В следующем году семейным врачам, терапевтам и педиатрам разрешат набирать больше пациентов. Отмечается, что если количество пациентов по декларациям у врача первичной медицинской помощи превышает рекомендуемый лимит до 10%, обслуживание этих пациентов будет оплачено по тарифу 370 гривен/год на человека, без применения возрастных коэффициентов.
Если же количество деклараций превышать оптимальное более чем на 10%, то они будут оплачены по тарифу 370 грн/год на человека с применением понижающих коэффициентов, без применения возрастных коэффициентов от 110% + 1 декларация до 120% - коэффициент 0,8, от 120% + 1 декларация до 130% - коэффициент 0,6, 130% + 1 декларация до 140% - коэффициент 0,4, от 140% + 1 декларация до 150% - коэффициент 0,2, от 150% + 1 декларация и все последующие - коэффициент 0.
Например, если лимит превышен более чем на 10%, до тарифа 370 грн/год на человека будет применяться коэффициент 0,8, если более чем на 20% - 0,6 и так далее. Если количество деклараций превышает лимит более чем на 50%, оплата Национальной службы здоровья за них прекращается.
Если пациенты не подписали декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского учреждения оплата по тарифу составит 120 грн в год на человека.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины в 2019 году получит из государственного бюджета 57,185 млрд грн, в том числе 55,693 млрд грн медсубвенции. Такие финансовые показатели закреплены законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".
Согласно госбюджету-2019, в частности, субвенция на приобретение расходных материалов и лекарственных средств для ингаляционной анестезии составит 18,973 млн грн, субвенция на приобретение медикаментов и изделий медназначения для обеспечения скорой медпомощи - 137,992 млн грн.