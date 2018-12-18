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Кабмин утвердил тарифы для первичной медицины на 2019

Кабмин утвердил тарифы для первичной медицины на 2019
15:37 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Кабинет министров Украины сохранил тарифы НСЗУ для медучреждений первички на 2019 год.

Правительство на заседании 18 декабря утвердило базовый тариф Национальной службы здоровья Украины для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год. Как и в 2018 году тариф будет становить 379 грн в год на человека. Кабинет министров принял постановление на заседании во вторник, 18 декабря. Кроме того, будут применяться возрастные коэффициенты.

В следующем году семейным врачам, терапевтам и педиатрам разрешат набирать больше пациентов. Отмечается, что если количество пациентов по декларациям у врача первичной медицинской помощи превышает рекомендуемый лимит до 10%, обслуживание этих пациентов будет оплачено по тарифу 370 гривен/год на человека, без применения возрастных коэффициентов. 

Если же количество деклараций превышать оптимальное более чем на 10%, то они будут оплачены по тарифу 370 грн/год на человека с применением понижающих коэффициентов, без применения возрастных коэффициентов от 110% + 1 декларация до 120% - коэффициент 0,8, от 120% + 1 декларация до 130% - коэффициент 0,6, 130% + 1 декларация до 140% - коэффициент 0,4, от 140% + 1 декларация до 150% - коэффициент 0,2, от 150% + 1 декларация и все последующие - коэффициент 0.

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Например, если лимит превышен более чем на 10%, до тарифа 370 грн/год на человека будет применяться коэффициент 0,8, если более чем на 20% - 0,6 и так далее. Если количество деклараций превышает лимит более чем на 50%, оплата Национальной службы здоровья за них прекращается.

Если пациенты не подписали декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского учреждения оплата по тарифу составит 120 грн в год на человека.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в 2019 году получит из государственного бюджета 57,185 млрд грн, в том числе 55,693 млрд грн медсубвенции. Такие финансовые показатели закреплены законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно госбюджету-2019, в частности, субвенция на приобретение расходных материалов и лекарственных средств для ингаляционной анестезии составит 18,973 млн грн, субвенция на приобретение медикаментов и изделий медназначения для обеспечения скорой медпомощи - 137,992 млн грн.

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Тарифы, Кабмин, Медреформа, НСЗУ.
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