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Среда, 19.12.2018
Самые полезные фрукты в мире (Фото)
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Самые полезные фрукты в мире (Фото)

Холодные времена года негативно сказываются на состояние иммунитета. В этот период практически нет действительно натуральных и сезонных продуктов питания, поэтому их нам импортируют зарубежные страны, и довольно за высокую цену. Мы составили для вас перечень тех фруктов, которые не только будут вам по кошельку, но и которые обогатят вас самыми полезными витаминами и минералами, помогающие сберечь и улучшить защитные функции организма любого человека.
Фото: pixabay.com
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