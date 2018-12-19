Самые полезные фрукты в мире (Фото) Холодные времена года негативно сказываются на состояние иммунитета. В этот период практически нет действительно натуральных и сезонных продуктов питания, поэтому их нам импортируют зарубежные страны, и довольно за высокую цену. Мы составили для вас перечень тех фруктов, которые не только будут вам по кошельку, но и которые обогатят вас самыми полезными витаминами и минералами, помогающие сберечь и улучшить защитные функции организма любого человека.