Постоянная усталость: какие хронические болезни постепенно нас убивают (Фото) Синдром хронической усталости нельзя вылечить с помощью волшебной палочки. Синдром хронической усталости (СХУ) — болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха. Комплексный подход является главным принципом лечения синдрома хронической усталости. Но прежде чем перейти к лечению, давайте взглянем, какие симптомы утомления наиболее ярко выражают себя в человеке.