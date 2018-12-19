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Среда, 19.12.2018
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Врачи рассказали, как место проживания влияет на сердечно-сосудистые заболевания

Врачи рассказали, как место проживания влияет на сердечно-сосудистые заболевания
16:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые из Канады выявили тенденции, связывающие здоровье и факторы жизни.

Результаты исследования, основанные на подробных данных, собранных в десяти провинциях Канады в период с 2014 по 2016 год, а интерактивная онлайн-карта, показывающая данные по почтовому индексу, доступна на специально созданном сайте.

"Мы обнаружили, что существуют значительные различия в факторах окружающей среды, которые могут способствовать здоровью. Есть разница между городскими и сельскими, восточными и западными, северными и южными общинами. Существуют факторы, не зависящие от человека, но которые влияют на его здоровье", — утверждает один из авторов исследования Рассел де Соуза (Russell de Souza).

Выяснилось, что реклама фруктов и овощей между провинциями отличается в большей степени, чем между городскими и сельскими общинами. В сельской местности наблюдались более высокие цены на продукты питания и большая зависимость от сезонных колебаний. В таких районах меньше ресторанов со здоровой пищей. Исследователи также обнаружили, что в магазинах чаще встречается реклама сладких напитков и нездоровой пищи, чем табачных изделий. В деревнях цены на сигареты ниже, но в городах есть выбор, что тоже влияет на здоровье жителей.

Позже специалисты сравнили выявленные тенденции факторов окружающей среды с показателями здоровья людей, которые были доказаны в других работах. К примеру, предыдущие исследования показали, что люди, живущие на Востоке, имеют более высокий риск развития сердечных заболеваний, чем жители Запада.

Стремительный рост ожирения среди канадцев и связанных с ними последствий, включая гипертонию и диабет, — серьезная проблема, которая особенно остро ощущается на фоне существующих пробелов в знаниях о влиянии искусственной среды на факторы риска здоровья людей, утверждают ученые. По их словам, результаты исследования создают платформу для политиков и специалистов в области общественного здравоохранения.

"Понимая, какую именно роль играет искусственная среда, мы можем вмешаться как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества. Ваш доктор говорит, что вам нужно есть больше фруктов и овощей, чтобы снизить кровяное давление? Но что, если цены в вашем продуктовом магазине настолько высоки, что вы не можете себе это позволить? Или если до продуктового магазина вам нужно ехать 30 минут? Если врачи утверждают, что ежедневно нам необходимо употреблять определенное количество фруктов и овощей, мы должны обеспечить эту возможность всем", — подчеркивает ученый.

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Сердце, Здоровье, Диабет, Заболевания, Влияние, Сердечно-сосудистые заболевания, Место проживания.
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