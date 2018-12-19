Скачать
Среда, 19.12.2018
Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ
Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ
ОБСЕ и Украина планируют &quot;новогоднюю тишину&quot; на Донбассе
ОБСЕ и Украина планируют "новогоднюю тишину" на Донбассе
Стали известны зимние планы Динамо
Стали известны зимние планы Динамо
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

Врачи рассказали об опасности употребления сахара

Смотрите фото (3)
Врачи рассказали об опасности употребления сахара
16:33 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сахар лишает кишечник важных бактерий, выяснили ученые.

Сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры. К таким выводам пришли ученые Йельского университета (США).

Отмечается, что баланс бактерий в кишечнике человека чрезвычайно важен для организма, ведь именно кишечные бактерии участвуют в расщеплении белков, углеводов и жиров. А способность сахара лишать кишечник столь нужных здоровью бактерий является удручающим фактором.

Ранее считалось, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника. Но в своем исследовании ученые доказали, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

Исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. Оказалось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку белка Roc, необходимого для колонизации бактерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Сахар, Вред, Медицина, Организм.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда Украина получит второй транш ЕС
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь