Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания Холестерин очень опасная штука, так как скапливается в артериях и сосудах. Это может повлечь за собой уйму проблем со здоровьем, впредь до появления тромба и мгновенной смерти. Предлагаем вам список овощей, которые предотвратят появления такого вредного холестерина.