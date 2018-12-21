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Пятница, 21.12.2018
Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания
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Чистим сосуды и артерии употреблением обыкновенных продуктов питания

Холестерин очень опасная штука, так как скапливается в артериях и сосудах. Это может повлечь за собой уйму проблем со здоровьем, впредь до появления тромба и мгновенной смерти. Предлагаем вам список овощей, которые предотвратят появления такого вредного холестерина.
24apteka.com.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Лечение, Продукты, Сосуды, Артерии.
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