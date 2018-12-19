Врачи объяснили, как соль действует на костные ткани человека В современном мире на столе каждой украинской семьи всегда будут присутствовать соленные продукты и блюда. Многие люди являются страстными поклонниками соленых закусок, однако любовь к такой пище губительна для костей скелета. Переизбыток соли в организме негативно сказывается не только на общем состоянии, но и значительно ослабляет кости, констатировали ученые Мельбурнского университета.