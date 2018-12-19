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Четверг, 20.12.2018
Врачи объяснили, как соль действует на костные ткани человека
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Врачи объяснили, как соль действует на костные ткани человека

В современном мире на столе каждой украинской семьи всегда будут присутствовать соленные продукты и блюда. Многие люди являются страстными поклонниками соленых закусок, однако любовь к такой пище губительна для костей скелета. Переизбыток соли в организме негативно сказывается не только на общем состоянии, но и значительно ослабляет кости, констатировали ученые Мельбурнского университета.
www.medikforum.ru
Фото: pixabay.com
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Питание, Диета, Эксперимент, Соль, Университет, Употребление.
23:32 Ср, 19 Декабрь 2018 Телеграф
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