Скачать
Четверг, 20.12.2018
Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента
Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента
Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко
Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко
Кличко: Киев становится спортивной столицей Европы и мира
Кличко: Киев становится спортивной столицей Европы и мира
Одно из лучших мест на Земле для спокойного отдыха (Фото)
Одно из лучших мест на Земле для спокойного отдыха (Фото)

Врачи назвали безопасную дневную норму хлеба

Врачи назвали безопасную дневную норму хлеба
04:27 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики советуют не отказываться полностью от хлеба.

Хлеб – один из самых «спорных» продуктов питания и зачастую от него советуют отказываться, либо сводить его потребление к жесткому минимуму. Но, по мнению ряда экспертов, здоровым людям хлеб нужно есть ежедневно.

Нутрициологи единодушно советуют не отказываться от хлеба, поскольку этот продукт является здоровым источником витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.

Говоря о том, какой хлеб предпочтительнее, если исходить из его потенциала пользы для здоровья, медики отметили следующее:

- Если в черном чуть больше витаминов и клетчатки, то белый реже вызывает вздутие живота и изжогу, также полезен для регулярного потребления цельнозерновой хлеб.

Может ли из-за хлеба располнеть фигура? По мнению экспертов, нет – при условии, что этим продуктом не злоупотребляют. При отсутствии противопоказаний по здоровью, можно употреблять до 300 граммов хлеба в день, считают они.

«Чтобы понять, насколько качественен хлеб, нажмите на него пальцем. Если сильно проминается и восстанавливает свою форму медленно, в тесте чересчур много разрыхлителей. Кстати, слишком ярко выраженный хлебный запах в отделе говорит о том, что хлеб хранится в неправильных условиях», - поделились специалисты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хлеб, Здоровый рацион, Польза хлеба, Свойства хлеба, Дневная норма хлеба.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
02 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
03 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
04 Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
05 Белорусам запретили участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Эксперты рассказали, на чем лучше всего готовить еду
Эксперты рассказали, на чем лучше всего готовить еду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь