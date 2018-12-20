Медики назвали сладость, которая значительно улучшит ваше зрение Телевизоры, мониторы, удушающие и бдительны помещения - глаза современного человека испытывают очень много нагрузок. Если органы зрения после рабочего дня сильно устают, им необходима немедленная помощь.