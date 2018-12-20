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Самые популярные напитки признаны опасными для здоровья

Самые популярные напитки признаны опасными для здоровья
09:11 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребляя горячие напитки, важно следить за тем, обжигают ли они губы, дали совет специалисты.

Чай и кофе в определенных случаях могут повысить вероятность развития рака.

Врачи рассказали о том, что к развитию рака может привести употребление напитков, которые присутствуют в ежедневном рационе у миллионов людей.

В частности, среди привычных всем напитков, употребляемых каждый день, терапевты выделяют горячий чай, а также крепкий кофе. С действием этих напитков ученые связывают развитие рака пищевода, который возникает вследствие системного воспаления слизистой оболочки.

Медики назвали напитки, которые влияют на состояние сердца

К примеру, при наличии привычки пить горячий чай или есть горячими первые блюда, в слизистой из-за термического ожога нарушается клеточная целостность, это и провоцирует появление опухоли. Кстати, слишком холодные напитки, согласно научным данным, опасны в своем травмирующем действии на слизистую пищевода не менее горячих.

По словам специалистов, чай не нужно заваривать более пяти минут.

Что касается кофе, то крепкий кофе, как утверждают онкологи, может повышать риск возникновения рака простаты.

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Здоровье, Кофе, Чай, Опасные продукты, Опасные продукты для здоровья, Советы медтиков.
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