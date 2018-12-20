Медики назвали самую полезную позу для сна

Новости шоу бизнеса: Стало известно, в какой позе лучше спать человеку, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта.

Человек проводит во сне примерно четверть суток. В это время процессы в организме замедляются, но считается, что положение тела во время сна может влиять на работу тех или иных органов.

О том, есть ли позы для сна, противопоказанные сердечникам, рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Бузунов говорит, что для здоровых людей противопоказаний, которые касаются позы для сна, нет. "Если человек здоров и не имеет тяжёлых хронических заболеваний, спать можно как угодно: сидя, лёжа, на спине, левом боку, правом – разницы абсолютно никакой. Некоторые дети вообще спят на четвереньках, упираясь в кровать коленями и локтями, и прекрасно высыпаются", – говорит врач.

Однако позаботиться о положении во сне следует тем, у кого есть определённые заболевания. "Утверждение, что при сердечных заболеваниях вредно спать на левом боку – это миф.

Единственное, людям, страдающим расстройством, при котором во сне происходят остановки дыхания, не стоит спать на спине. Обычно язык западает во время сна в таком положении – это может вызывать нарушение ритма сердца, гипертоническую болезнь, инфаркт и инсульт, – отмечает Бузунов.

– Если у человека есть сердечная недостаточность, во сне ему нужно обеспечивать возвышенное положение изголовья – чтобы оно было выше уровня поясницы.

Либо приподнимать изголовье специальной, функциональной кровати, либо настелить побольше подушек. Тогда человек будет меньше задыхаться во сне, это снизит риск отёка легких и прочих последствий".