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Четверг, 20.12.2018
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Назван фрукт, помогающий сделать живот плоским

Назван фрукт, помогающий сделать живот плоским
13:04 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи сообщили, что бананы помогают избавиться от жира на животе.

Худеющие часто относятся к бананам скептически, однако диетологи утверждают: бананы идеально вписываются в здоровый рацион питания и должны употребляться даже теми, кто мечтает стать стройнее.

На самом деле бананы эффективно улучшают обмен веществ и уменьшают аппетит, - правда, с этой целью ученые рекомендуют употреблять в пищу недозревшие, зеленоватые плоды. В них содержится много вещества, надолго снижающего аппетит.

"Если заменить 5% углеводов в своем привычном рационе на бананы с устойчивым крахмалом, это активизирует сжигание жира на 30%", - сообщили научные специалисты.

Диетологи назвали привычку, которая провоцирует ожирение

Имеющиеся сегодня данные научных исследований говорят о том, что бананы богаты волокнами, которые улучшают пищеварение, а также калием, за счет которого из организма интенсивнее выводится лишняя жидкость. Также замечено, что бананы уменьшают тягу к сахару и углеводам. Медики поделились результатами проводившегося эксперимента с участием женщин: оказалось, что при употреблении одного банана дважды в день перед едой у участниц в течение двух месяцев существенно уменьшился объем живота.

Ученые отметили тот факт, что бананы обладают плотной и толстой кожурой - она защищает плоды от проникновения химикатов, и данное обстоятельство делает процесс похудения более успешным. Пестициды, проникающие в организм с дарами природы, негативно влияют на обмен жировых клеток и могут способствовать росту веса.

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Все по теме:

Похудение, Жиры, Бананы, Жир на животе, Советы диетологов, Сжигание жиров, Как избавится живота.
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