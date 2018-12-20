Назван продукт, который помогающий восстановить слух

Новости шоу бизнеса: С помощью одного из любимых во всем мире продуктов, возможно лечить различные слуховые дисфункции в том числе и полную глухоту.

Сыр способен оказать благотворное влияние на слух человека. Американские ученые выявили свойства сыра, положительно влияющие на слуховой аппарат человека.

Группа ученых, в ходе изучения данного вопроса, обнаружила в сыре содержание аминокислоты "метионин", способной защищать нервные волокна от повреждений.

Результатами этих научных изысканий заинтересовались в первую очередь, как ни странно, военные США, планирующие создать на их основе комплекс лечения пострадавших от оглушающих взрывов.

Как сообщалось ранее, Существует довольно расхожий миф, что пить молоко для крепких костей нужно только детям. Но это не так! Взрослые люди тоже нуждаются в достаточном количестве кальция. Этот химический элемент необходим для нашего здоровья, поскольку стабилизирует кровяное давление и укрепляет кости.