Ученые рассказали об опасности соли для костей

Новости шоу бизнеса: Команда австралийских учёных из Института сердца и диабета Бейкера в результате эксперимента выяснила, что среднесуточная норма соли для человека пагубно воздействует на организм лабораторных мышей.

Подопытные в течение 12 недель каждый день употребляли 12 грамм соли. Такая "диета" вызвала ломкость костей, в результате которой повышался риск переломов или трещин. Активизировалась иммунная система мышей, кроме того, увеличилось количество лейкоцитов, которые производили стволовые клетки селезёнки.

Чрезмерное употребление соли привело к тому, что иммунная система буквально начала поедать кости, уничтожая их изнутри. Учёные также обнаружили отверстия в стволовых клетках костного мозга.

Авторы исследования обеспокоились результатами эксперимента, поэтому они рекомендуют людям употреблять соль в два раза меньше принятой нормы. Кроме того, они не исключают изобретение лекарственного препарата, который в будущем поможет снизить зависимость от соли.