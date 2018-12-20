Ученые рассказали об опасности соли для костей

Подопытные в течение 12 недель каждый день употребляли 12 грамм соли. Такая "диета" вызвала ломкость костей, в результате которой повышался риск переломов или трещин. Активизировалась иммунная система мышей, кроме того, увеличилось количество лейкоцитов, которые производили стволовые клетки селезёнки.
Чрезмерное употребление соли привело к тому, что иммунная система буквально начала поедать кости, уничтожая их изнутри. Учёные также обнаружили отверстия в стволовых клетках костного мозга.
Авторы исследования обеспокоились результатами эксперимента, поэтому они рекомендуют людям употреблять соль в два раза меньше принятой нормы. Кроме того, они не исключают изобретение лекарственного препарата, который в будущем поможет снизить зависимость от соли.