Супрун рассказала о пользе сливочного масла и вреде маргарина

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун предупредила, чтобы украинцы не ели слишком много сливочного масла.

Глава Минздрава Ульяна Супрун не видит ничего плохого в том, чтобы съесть кусок свежего хлеба с маслом, но напоминает, что рацион украинцев часто содержит избыточное количество животных насыщенных жиров, а это является фактором развития сердечно-сосудистых болезней.

Поэтому стоит разумно ограничивать себя в потреблении животных жиров, и в том же числе и масла, а также следить за уровнем холестерина. Об этом и.о. министра написала на своей странице в социальной сети.

"Масло - это молочный продукт, полученный путем взбивания сливок. Согласно технологическим особенностям, различают разные виды масла - сливочное (из пастеризованных сливок) или кислосливочное (из пастеризованных сливок, заквашенными чистыми культурами молочнокислых бактерий), топленое (с массовой долей жира - 99,8%) и соленое (с добавлением поваренной соли). По количеству жира в продукте и технологическими нормами бывает сливочное масло-экстра (80-85%), крестьянское (72,5-79,9%) и бутербродное (61,5-72,4%), а также топленое масло (молочного жира - более 99,8%), - пишет Ульяна Супрун.

Также она добавляет, что кроме сливок, остальная часть масла - это так называемая плазма, состоящая из белков молока, воды, лактозы (молочного сахара), минеральных солей, молочной кислоты и водорастворимых витаминов. Чем больше плазмы, тем меньше жирность масла, и наоборот.

"Сливочное масло - это ценный источник питательных веществ, калорий, жиров, а также и витаминов А, К, Е, улучшает всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, D, а ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в масле, хорошо влияют на состояние сосудов", - пишет глава МОЗ и добавляет, что в масле также много насыщенных жиров, от чрезмерного употребления которых нас справедливо предостерегают медики.

"К примеру, в 100 граммах масла насыщенных жиров в среднем половина - 50 г (для масла жирностью 81%), а это - двойная дневная норма для нашего организма. Чем меньше жирность масла, тем меньше жира в нем вообще, а соответственно и насыщенных жиров.

В то же время в таком же количестве масла более 700 калорий, а это составляет почти треть потребности в калориях человека, которыйдвигается умеренно. Кроме того, в масле довольно много холестерина - в 100 граммах - 250 мг", - предостерегает Супрун.

По ее словам, за день нам советуют потреблять не более 20-30 граммов насыщенных жиров Американская ассоциация сердца рекомендует уменьшить это количество до 13 граммов (при рационе 2000 кал в сутки). Поэтому количество масла, которое можно употреблять, соответственно будет зависеть от содержания в нем насыщенных жиров и от рациона.

"Но желательно, чтобы это было не более 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе",- добавляет и.о. министра.

Также она назвала мифом утверждение, что хрупкость или мягкость определяет качество масла.

"Эта характеристика зависит от сезонности - в весенне-летний период преобладают низкоплавкие жиры, а зимой - тугоплавкие. Повышенная хрупкость масла может быть связана с некоторым несоблюдением температурных условий в процессе взбивании сливок при производстве продукта. При таких условиях плазма в жировой фазе может распределяться неравномерно, что придает маслу большую хрупкость", - объяснила автор сообщения.

Также Ульяна Супрун дала характеристику заменителям масла.

"Спреды и маргарин - продукты, внешне похожи на масло, зато по составу далеки от него. На их упаковке могут изображать коров или коз, но не писать "сливочное масло". Поэтому когда покупаете масло, следует внимательно читать надписи на упаковке. Маргарин к молочным продуктам никакого отношения не имеет. Обычно это гидрогенизированные растительные масла в сочетании с красителями и ароматизаторами. Главная опасность маргарина заключается в высоком содержании в нем транс-жиров - до 50%.

Спред - это эмульсионная смесь молочного и растительного жира, где массовая доля молочного жира составляет не менее одной четвертой общего количества жира в продукте. Содержание транс-жиров в нем не должна превышать 8%, как и в обычном сливочном масле", - заключила Супрун.