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Cытные продукты, которые помогут сбросить лишние килограммы

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Cытные продукты, которые помогут сбросить лишние килограммы
17:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диетологи назвали самые сытные продукты для худеющих.

Эксперты по похудению рассказали, что следует включить в ежедневный рацион питания людям, которые следят за своим весом и пытаются избавиться от лишних килограммов.

В частности, диетологи порекомендовали есть овсяную кашу. Овсянка, по словам специалистов, это один из лучших природных источников клетчатки, необходимой для активного метаболизма. Привычка есть овсяную кашу не только помогает похудеть, но и оздоровляет - этот продукт ведет к снижению уровня холестерина.

Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы - поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.

Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад - их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики.

Другие "чемпионы" по обеспечению сытости - творог и орехи.

Также, как ни странно, эксперты рекомендуют худеющим картофель.

"Ешьте картофель по отдельности от других продуктов – сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов", - констатировали медики.

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Питание, Диета, Похудение, Продукты, Метаболизм, Как похудеть.
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