Врачи назвали продукты, которые нельзя сочетать в блюдах

Новости шоу бизнеса: Одновременное употребление некоторых продуктов нарушает обменные процессы.

Все мы знаем о том, что некоторые продукты нельзя сочетать между собой. Однако существуют неочевидные, но в то же время вредные для здоровья комбинации, которых следует избегать. Вы удивитесь, когда прочитаете этот список.

Помидоры и сыр

Такое сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.

Жареный картофель и яйца

При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и протеином из куриных яиц может быть небезопасно.

Печенье и молоко

Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке. В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.