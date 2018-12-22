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Диетологи подсказали, как не переесть на Новый год 2019

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Диетологи подсказали, как не переесть на Новый год 2019
17:49 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Известный диетолог поделилась секретами, которые помогут вам не переесть за праздничным столом.

Съесть рыбу, мясо или салат Оливье? Или все вместе и побольше, как всегда в новогоднюю ночь? Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала, что лучше есть, чтобы было вкусно и не лопнуть от переедания за праздничным столом.

"Есть несколько причин переедания на Новый год. Первое – это стрессы перед праздником, голодание и бесконтрольное употребление блюд, которые представлены за столом", – говорит Галина.

Специалист по питанию дала следующие советы:

1. Не садитесь за новогодний стол голодными;

2. Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Алкоголь увеличивает аппетит и притупляет контроль за процессом насыщения, и человек съедает намного больше;

3. Выбирайте не больше 3-4 праздничных блюд и не старайтесь попробовать абсолютно все;

4. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам. Они хорошо насыщают и предотвращают переедание;

5. Мясо и рыбу комбинируйте с овощами – это лучший вариант;

6. Не ешьте фрукты и сладости сразу после основных блюд. Это может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею;

7. Из напитков отдайте предпочтение негазированной воде, свежевыжатым сокам и несладким компотам;

8.Перед праздничным вечером следует обязательно расслабиться, отдохнуть и хорошо выспаться.

"За праздничным столом не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем. Больше общайтесь, танцуйте и радуйтесь, чтобы праздник ни в коем случае не навредил вашему здоровью, а принес только пользу", – советует Галина Незговорова.

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Питание, Диета, Похудение, Диетологи, Как похудеть, Новый год 2019, как не переесть.
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