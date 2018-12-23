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Медики рассказали о влиянии шоколада на сердце

Медики рассказали о влиянии шоколада на сердце
06:11 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи рекомендуют вводить шоколад несколько раз в месяц.

Несмотря на положительные свойства этого продукта, сотрудники школы Икан в Нью-Йорке не рекомендуют злоупотреблять конфетами. Американские ученые заявили, что шоколад укрепляет сердце за счет содержащихся в нём органических соединений - флавоноидов. При употреблении трех плиток в месяц на 13% снижается риск приобрести сосудистый недуг. К такому выводу пришли специалисты после изучения информации о полумиллионе человек.

Медики рекомендуют вводить шоколад в рацион не каждый день, а несколько раз в месяц. В этом случае он окажет несомненную пользу сердцу. Учеными доказано, флавоноиды увеличивают уровень «полезного» холестерина в крови. В итоге улучшается циркуляция крови и человек получает пользу.

Помимо шоколада, укрепляют сердце умеренные кардионагрузки, овощи, фрукты и морепродукты. Ученые рекомендуют зимой ходить на лыжах, а летом чаще кататься на велосипеде. Желающим укрепить сердце придется отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь негативно воздействуют на сосудистую систему.

Зеленый и черный чай, кофе, красное вино, компот из сухофруктов, гранатовый сок и отвар шиповника окажут большую пользу сердцу.

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Шоколад, Польза шоколада, Свойства шоколада, Влияние шоколада на сердце.
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