Медики рассказали о влиянии шоколада на сердце

Новости шоу бизнеса: Врачи рекомендуют вводить шоколад несколько раз в месяц.

Несмотря на положительные свойства этого продукта, сотрудники школы Икан в Нью-Йорке не рекомендуют злоупотреблять конфетами. Американские ученые заявили, что шоколад укрепляет сердце за счет содержащихся в нём органических соединений - флавоноидов. При употреблении трех плиток в месяц на 13% снижается риск приобрести сосудистый недуг. К такому выводу пришли специалисты после изучения информации о полумиллионе человек.

Медики рекомендуют вводить шоколад в рацион не каждый день, а несколько раз в месяц. В этом случае он окажет несомненную пользу сердцу. Учеными доказано, флавоноиды увеличивают уровень «полезного» холестерина в крови. В итоге улучшается циркуляция крови и человек получает пользу.

Помимо шоколада, укрепляют сердце умеренные кардионагрузки, овощи, фрукты и морепродукты. Ученые рекомендуют зимой ходить на лыжах, а летом чаще кататься на велосипеде. Желающим укрепить сердце придется отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь негативно воздействуют на сосудистую систему.

Зеленый и черный чай, кофе, красное вино, компот из сухофруктов, гранатовый сок и отвар шиповника окажут большую пользу сердцу.