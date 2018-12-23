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Понедельник, 24.12.2018
Врачи назвали продукт, который плохо влияет на кишечник
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Врачи назвали продукт, который плохо влияет на кишечник

Исследование ученых из Йельского университета, о котором пишет журнал "Proceedings of the National Academy of Sciences", свидетельствует: сахар негативно влияет на развитие в кишечнике важных бактерий, лишая их возможности расти размножаться. Эти бактерии участвуют в процессах пищеварения и метаболизма жиров – благодаря им, например, человек не толстеет.
neboley.com.ua.
Фото: pixabay.com
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Бактерии, Сахар, Врачи, Вред, Продукт, Кишечник.
23:21 Вс, 23 Декабрь 2018 Телеграф
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