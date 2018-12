Врачи назвали продукт, который плохо влияет на кишечник

Исследование ученых из Йельского университета, о котором пишет журнал "Proceedings of the National Academy of Sciences", свидетельствует: сахар негативно влияет на развитие в кишечнике важных бактерий, лишая их возможности расти размножаться. Эти бактерии участвуют в процессах пищеварения и метаболизма жиров – благодаря им, например, человек не толстеет.