Усталость глаз от компьютера: как с этим бороться

Стоит опасаться двух вещей: сухости глазного яблока и развития близорукости. Глаза – самый главный орган восприятия окружающего мира. Через них мы получаем от 80% до 90% всей информации. Снижение или потеря зрения лишают человека возможности полноценно жить и работать. Поэтому многих людей волнует вопрос, как улучшить зрение.