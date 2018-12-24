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Понедельник, 24.12.2018
Усталость глаз от компьютера: как с этим бороться
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Усталость глаз от компьютера: как с этим бороться

Стоит опасаться двух вещей: сухости глазного яблока и развития близорукости. Глаза – самый главный орган восприятия окружающего мира. Через них мы получаем от 80% до 90% всей информации. Снижение или потеря зрения лишают человека возможности полноценно жить и работать. Поэтому многих людей волнует вопрос, как улучшить зрение.
neboley.com.ua.
Фото: pixabay.com
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