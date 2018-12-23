Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники

В ночь перед Новым годом большинство хозяек стараются приготовить много вкусных и не всегда полезных блюд. При таких обстоятельствах сложно не набрать лишний вес.
Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала, что кушать, чтобы было вкусно и без последствий на следующий день. Она называет несколько причин переедания в новогоднюю ночь:
- стрессы перед праздником;
- голодовка;
- бесконтрольное употребление блюд.
Поэтому, чтобы не набрать лишний вес диетолог советует придерживаться таких правил:
1. Не стоит садиться за новогодний стол голодным/голодной.
2. Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Такие напитки увеличивают аппетит и притупляют контроль за процессом насыщения.
3. Не готовьте более 3-4 праздничных блюд и не пытайтесь попробовать все.
4. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам, поскольку они хорошо насыщают организм и уберегут от переедания.
5. К мясу и рыбе выбирайте овощи.
6. Избегайте употребления сладостей и фруктов после основных блюд. Такое сочетание может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею.
7. Отдавайте предпочтение негазированной воде, фрэшам и несладким напиткам.
8. Перед тем, как садиться за стол, расслабьтесь, отдохните и хорошо выспитесь. Галина Незговорова советует больше танцевать и общаться в новогоднюю ночь.