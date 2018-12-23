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Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники

Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
20:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: kiev.vj.ua

Новости шоу бизнеса: Известный диетолог поделилась секретами, которые помогут вам не переесть за праздничным столом.

В ночь перед Новым годом большинство хозяек стараются приготовить много вкусных и не всегда полезных блюд. При таких обстоятельствах сложно не набрать лишний вес.

Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала, что кушать, чтобы было вкусно и без последствий на следующий день. Она называет несколько причин переедания в новогоднюю ночь:

- стрессы перед праздником;

- голодовка;

- бесконтрольное употребление блюд.

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Поэтому, чтобы не набрать лишний вес диетолог советует придерживаться таких правил:

1. Не стоит садиться за новогодний стол голодным/голодной.

2. Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Такие напитки увеличивают аппетит и притупляют контроль за процессом насыщения.

3. Не готовьте более 3-4 праздничных блюд и не пытайтесь попробовать все.

4. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам, поскольку они хорошо насыщают организм и уберегут от переедания.

Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи

5. К мясу и рыбе выбирайте овощи.

6. Избегайте употребления сладостей и фруктов после основных блюд. Такое сочетание может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею.

7. Отдавайте предпочтение негазированной воде, фрэшам и несладким напиткам.

8. Перед тем, как садиться за стол, расслабьтесь, отдохните и хорошо выспитесь. Галина Незговорова советует больше танцевать и общаться в новогоднюю ночь.

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