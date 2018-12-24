Подростки-вейперы чаще остальных начинают курить традиционные сигареты

Новости шоу бизнеса: В FDA задались вопросом, почему проблема вейпинга настолько серьёзна.

Предлагая фактически запретить продажу ароматизированных товаров для вейпинга в традиционных точках розничной торговли, например, на автозаправочных станциях и в круглосуточных магазинах, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США Food and Drug Administration, FDA), по сути, возвращается к ситуации конца XX века. В те годы федеральное правительство последовательно ужесточало правила размещения и содержание рекламы табачных изделий – главным образом, чтобы снизить воздействие подобных объявлений на детей.

В ходе нескольких недавних исследований были сделаны выводы о том, что молодые приверженцы вейпинга, становясь взрослыми, значительно чаще остальных начинают курить традиционные сигареты. Это вызвало бурные дискуссии в американском обществе.

Собственно, многие люди, как подростки, так и взрослые, используют и обычные, и электронные сигареты – только вот молодёжь не видит в вейпинге средства для сокращения традиционного курения. Напротив, если в позднем подростковом возрасте молодые люди чаще используют электронные сигареты, то уже в начале зрелых лет пальма первенства отходит традиционному курению. Те, кто начинают курить больше электронных сигарет, со временем увеличивают и потребление традиционных – то есть, по мере взросления, наблюдается тенденция к росту обоих видов курения.

Исследования говорят о том, что среди американских подростков вейпинг продолжает набирать обороты, хотя потребление алкоголя и опиоидов снизилось. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, приверженцами электронных сигарет являются более 20 процентов американских старшеклассников, что составляет около трёх миллионов подростков – и это не считая их младших товарищей из средней школы. О распространённости явления свидетельствует хотя бы тот факт, что название популярной марки вейпов Juul стало нарицательным. В молодёжной среде даже появилось слово "джулить": "Я попался, когда "джулил" во время занятий".

Вейпинг действительно может быть "более безопасным" вариантом для взрослых курильщиков, но для молодых людей он далеко не столь безобиден. Надо помнить, что в большинстве электронных сигарет, особенно в самых популярных марках, до сих пор содержится никотин, который вызывает сильное привыкание. Для подростков эта угроза особенно серьёзна, ведь у них зависимость развивается проще, чем у взрослых.

Надо отметить, запрет на продажу электронных сигарет подросткам нисколько не помешал производителям повышать привлекательность своего товара для этой категории населения. Вызывает обеспокоенность тот факт, что красиво упакованные электронные сигареты активно рекламируются в социальных сетях – как показывают исследования, подобные стратегии достигают своей цели, вызывая интерес у детей.

Исходя из этого, мишенью новых правил FDA, объявленных в прошлом месяце, стали ароматизированные электронные сигареты. Эти изделия издают сладкие, приятные для ребёнка запахи, например, голубой малины или сладкой ваты. Они навевают ассоциации скорее с детским фруктовым напитком, хотя на самом деле содержат вещество, вызывающее сильнейшую зависимость. Действия FDA вполне резонны – как показали недавние исследования, аромат играет значительную роль в подростковом вейпинге.

Изменения в правилах FDA приведут к тому, что большинству торговых точек, обслуживающих детей и взрослых, разрешат продавать только те вейпы, запах которых имитирует традиционные сигареты – речь идёт о табаке, ментоле и мяте.

Табачные компании уже давно ославились попытками агрессивного воздействия на детей и подростков в стремлении превратить их в своих постоянных клиентов. В последние годы многие из подобных фирм занялись также производством электронных сигарет. Но и более молодые организации, не имеющие отношения к традиционным табачным изделиям, также подверглись критике за проведение ориентированных на молодежь маркетинговых кампаний. Как показало расследование CNN, самый популярный производитель электронных сигарет Juul Labs продвигал свои изделия в социальных сетях, привлекая к этому пользователей с большим количеством подписчиков (в некоторых случаях на платной основе).

Правда, Федеральное правительство тоже не новичок в этом вопросе и имеет солидный опыт ограничения маркетинговых мероприятий табачных компаний, начиная с введённого в 1970 году запрета на рекламу сигарет на телевидении и радио.

По оценкам FDA, на сегодняшний день использование электронных сигарет среди подростков приобрело характер эпидемии, и количественные показатели подтверждают это. С 2011 года уровень курения традиционных сигарет среди подростков снизился более чем на 50 процентов, а вот вейпинг среди старшеклассников за тот же период подскочил более чем на 600 процентов.

Учитывая, что обычные сигареты и не думают сдавать позиции на заправочных станциях и в магазинах, некоторые могут расценить агрессивное подавление продаж их электронных аналогов как шаг в неверном направлении. Когда людям станет труднее получить доступ к продуктам для вейпинга, может снова повыситься уровень курения, который достиг исторического минимума, если говорить о взрослых.

Вейпинг можно рассматривать как меньшее из двух зол. Некоторые приверженцы этой привычки полагают электронные сигареты действенным средством в борьбе против традиционного курения. Исследования показали, что взрослые курильщики, которые переходят на электронные сигареты, могут снизить воздействие на организм широкого спектра канцерогенов и других токсичных веществ. Среди специалистов, занятых в сфере общественного здравоохранения, также преобладает мнение, что вейпинг почти наверняка является более безопасной альтернативой курению сигарет – но только для взрослых.

Переход курильщиков на вейпинг может значительно снизить заболеваемость, связанную с этой вредной привычкой. И это немаловажный момент, поскольку в США курение остается основной предотвращаемой причиной смерти.

Проблема в том, что продукты для вейпинга приобретают все большую популярность скорее среди подростков, а не среди взрослых. По оценкам, в США курят примерно 20 процентов взрослых, но электронные сигареты предпочитают всего лишь 3 процента. Зато подавляющее большинство курящих школьников предпочитают вейпинг.

Если новые правила FDA не помогут обратить вспять нынешнюю тревожную тенденцию, использование молодёжью электронных сигарет может привести к росту потребления никотина в долгосрочной перспективе.