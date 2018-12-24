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Стало известно, от каких продуктов хочется спать

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Стало известно, от каких продуктов хочется спать
12:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Вполне вероятно, что проблема кроется в тех продуктах, которые вы выбираете.

Возможно, вы замечали, что даже после бодрящего утреннего душа и сытного завтрака у вас все еще недостаточно сил и энергии для продуктивного дня. Пересмотрите свой рацион.

Присутствие в утреннем или дневном меню целого ряда неподходящих продуктов приводит к тому, что вы постоянно чувствуете себя уставшими и сонными. Но не спешите полностью отказываться от любимых блюд, а просто перенесите их на ужин. Хотя первый пункт нашего списка вполне может быть исключен из ежедневного рациона.

Быстрые углеводы

Как бы по-европейски ни выглядела свежая ароматная выпечка на завтрак, дополненная чашкой крепкого кофе, такой утренний прием пищи не даст вам необходимой энергии для продуктивного дня. После резкого выброса сахара в кровь, которому способствуют быстрые углеводы, вы непременно почувствуете усталость и сонливость. Таким образом, мы советуем полностью исключить белый хлеб и сладкую выпечку из утреннего рациона.

Кофе

Раз уж мы упомянули о кофе, то хотим предупредить, что этот напиток весьма коварен. Он действительно бодрит, но только в небольших количествах. Выпивая пару чашек в день, вы будете чувствовать прилив бодрости и сил, однако превышение нормы приведет к обратному эффекту. Причем после каждой лишней чашки кофе вас будет все сильнее клонить в сон.

Вишня и черешня

Впереди сезон ягод, а значит, мы будем использовать любую возможность, чтобы полакомиться клубникой, вишней и малиной. Но не спешите выбирать вишню или черешню в качестве дневного перекуса. Дело в том, что эти ягоды являются природными источниками мелатонина - гормона, регулирующего сон, а вишневый сок даже рекомендуют людям, страдающим бессонницей.

Если не хотите уснуть на рабочем месте, то отдайте предпочтение чернике. Эта ягода станет для вас отличным источником дополнительных сил и энергии в разгар насыщенного событиями дня, а вот горсть черешни съешьте лучше перед сном, чтобы крепче спать.

Соевые продукты

Обед в японском ресторане - не самая лучшая идея, особенно если вам предстоит еще много дел. Традиционный мисо-суп или салат с тофу больше подойдут для спокойного ужина. Это связано с тем, что соевые продукты богаты различными аминокислотами, в том числе и триптофаном - аминокислотой, участвующей в синтезе мелатонина, о котором мы уже упоминали ранее.

Мясо и курица

Но не только соевые продукты богаты триптофаном. Уровень этой аминокислоты достаточно высок и в мясе. Особенно много его в индейке, кролике и курице, поэтому оставьте все мясные блюда для вечернего приема пищи, а на обед выбирайте рыбу, например, скумбрию или речного окуня.

Миндаль

Мы часто выбираем орехи в качестве полезного перекуса, и это неслучайно. Они сытные, но при этом не вызывают чувства тяжести, особенно если ограничиться небольшой горстью. Однако старайтесь не есть днем миндаль, так как он содержит достаточного много магния. Этот микроэлемент способствует расслаблению мышц, а значит, вам будет достаточно тяжело продолжать день в активном режиме.

Бананы

Данный фрукт, так же как и миндаль, богат магнием. Всего один банан в течение дня способен повлиять на вашу энергичность. Особенно частая ошибка - есть банан перед тренировкой, так как магний, выступающий мышечным релаксантом, не позволит вам продуктивно позаниматься спортом.

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Молоко и молочные продукты

В заключение мы хотим упомянуть еще одну категорию продуктов, приводящую к сонливости. Речь идет о молоке и молочных продуктах, которые многие ошибочно предпочитают употреблять на завтрак.

Если вы внимательно читали наш обзор, то уже знаете, что такая аминокислота, как триптофан, способствует выработке гормона сна - мелатонина. Так вот, в молочных продуктах она тоже присутствует и, съев творог или йогурт с утра, вы рискуете быть вялыми и уставшими до самого обеда.

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Молоко, Продукты питания, Кофе, Миндаль, Сонливость, Молочные продукты, Бананы, Вишня и черешня, признаки сонливости.
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